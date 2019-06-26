Украинские подразделения заняли выгодные рубежи после разведения сил в районе Станицы Луганской (видео)

В командовании ОС заявляют, что в ходе разведения сил украинские военные создают надлежащие условия для дальнейших действий по обороне и удерживанию определенных позиций в Станице Луганской.

Заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь отмечает, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

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Об этом говорится в его видеообращении, обнародованном пресс-центром операции Объединенных сил в Facebook.

"Никакого оставления позиций не произошло. Наши подразделения улучшили положение, заняли выгодные рубежи, тем самым создают надлежащие условия для дальнейших действий и по обороне, и по удерживанию определенных позиций в Станице Луганской", - отметил Бондарь.

Как сообщал УНИАН, ранее в ООС заявили, что процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской на линии разграничения не ослабляет оборонительные возможности Вооруженных сил Украины.