Полиция показала последствия ночного обстрела оккупантами жилых кварталов Авдеевки (фото)

Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделения полиции сегодня около 04:40 часов от местных жителей.

Полицейские задокументировали последствия обстрела оккупантами прифронтовой Авдеевки.

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Как сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области, в настоящее время известно о повреждении 4 частных домов по переулку Лесной. Пострадавших и раненых среди мирного населения нет. На месте работает следственно-оперативная группа.

Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделения полиции сегодня около 04:40 часов от местных жителей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба ООС, накануне боевики четыре раза обстреляли район населенного пункта Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.