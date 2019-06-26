Боевики 32 раза обстреляли украинские позиции в районе ООС: семь бойцов ранены
25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
трижды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
четыре раза район населенного пункта Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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дважды рядом с Марьинкой – из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
два раза окраины Опытного – из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;
два раза недалеко от Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды район населенного пункта Новотроицкое – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
окрестности Невельского – из крупнокалиберного пулемета;
рядом с Талаковкой – из стрелкового оружия;
вблизи Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
недалеко от Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз:
район населенного пункта Шумы – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
трижды окраины Пивденного – из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза вблизи Крымского – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
три раза в районе населенного пункта Новолуганское – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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окраины Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевое травмирование.
По данным разведки, 25 июня двое оккупантов были ранены.
С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил восемь обстрелов позиций украинских защитников:
дважды вблизи населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия;
окрестности Старогнатовки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
район населенного пункта Каменка – из минометов калибра 120 и 82 мм;
рядом с Богдановкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
окрестности Павлополя – из миномета калибра 120 мм;
вблизи Водяного – из стрелкового оружия;
район населенного пункта Новоселовка Вторая – из минометов калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз:
неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем.