Боевики 32 раза обстреляли украинские позиции в районе ООС: семь бойцов ранены

С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза район населенного пункта Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

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дважды рядом с Марьинкой – из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;

два раза окраины Опытного – из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;

два раза недалеко от Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды район населенного пункта Новотроицкое – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

окрестности Невельского – из крупнокалиберного пулемета;

рядом с Талаковкой – из стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз:

район населенного пункта Шумы – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

трижды окраины Пивденного – из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Крымского – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

три раза в районе населенного пункта Новолуганское – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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окраины Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевое травмирование.

По данным разведки, 25 июня двое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил восемь обстрелов позиций украинских защитников:

дважды вблизи населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия;

окрестности Старогнатовки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

район населенного пункта Каменка – из минометов калибра 120 и 82 мм;

рядом с Богдановкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

окрестности Павлополя – из миномета калибра 120 мм;

вблизи Водяного – из стрелкового оружия;

район населенного пункта Новоселовка Вторая – из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз:

неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем.