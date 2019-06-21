9 лет тюрьмы за 30 убитых: корректировщику террористов вынесли приговор за обстрел Мариуполя в январе 2015-го

В январе 2015 года пособник террористов способствовал осуществлению артиллерийского обстрела микрорайона "Восточный" Орджоникидзевского района.

Приморский районный суде Мариуполя назначил наказание в виде 9 лет за решеткой корректировщику огня террористов, в результате деятельности которого в январе 2015 года погибли 30 жителей города и 117 получили ранения.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, местный житель передавал боевикам "ДНР" данные о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины, принимавших участие в антитеррористической операции, для дальнейшего использования террористами во время артиллерийских обстрелов позиций украинских военных.

"В частности, 23 и 24 января 2015 года злоумышленник, находясь в Орджоникидзевском районе Мариуполя, получил по телефону от террористов задачи по уведомлению координат мест дислокации военной техники ВСУ в районе местного аэропорта. Во исполнение указанной задачи мужчина в тот же день передал по телефону одному из боевиков указанные данные и на следующий день сообщил террористам о результатах осуществленного последним артиллерийского обстрела микрорайона "Восточный" Орджоникидзевского района. Мариуполя", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в результате преступного "сотрудничества" корректировщика с боевиками погибли 30 местных жителей и еще 117 получили ранения. Также значительные разрушения потерпела инфраструктура микрорайона.

44-летний местный житель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.