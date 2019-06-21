РФ развернула в оккупированном Крыму три дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 - разведка

Во время военных учений, проводимых на территории оккупированного Крыма, а также в акватории и воздушном пространстве Черного моря, российское командование временно перебрасывает на полуостров самолеты различных типов из аэродромов РФ.

Российская Федерация в течение 2018 года в рамках перевооружения на территории оккупированного Крыма развернула три дивизиона зенитно-ракетной системы С-400.

Об этом говорится в ответе исполняющего обязанности заместителя командира Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого по информационному запросу УНИАН.

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"В 2018 году в рамках перевооружения 31 дивизии ПВО 4 армии ВГИС и ПВО Южного военного округа Российская Федерация развернула на территории оккупированного Крыма три дивизиона, на вооружении которых состоят зенитно-ракетные системы С-400", - говорится в ответе.

Кроме того, отмечается, что во время военных учений, проводимых на территории оккупированного Крыма, а также в акватории и воздушном пространстве Черного моря, российское командование временно перебрасывает на полуостров самолеты различных типов из аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.

"Последним таким мероприятием было проведение в период 24 мая - 8 июня этого года авиационных соревнований "Авиадартс-2019", в которых принимали участие более 50 самолетов различных типов (в том числе до 30 единиц с территории России). После завершения соревнований всё не крымские самолеты вернулись в свои пункты постоянного базирования"- добавили в разведке.