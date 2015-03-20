В штабе АТО сообщили, что местное население стало лучше относиться к украинской армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Что касается пропаганды, мы столкнулись с тем, что РФ использует методы фашистской Германии», - отметил он. «Что касается наших территорий и людей, которые остались в Донецкой и Луганской областях на оккупированной территории, этим людям надо помочь определиться, какой информационный продукт они хотят получить. Потому что они уже нашпигованы той информацией, которая пришла из России, они уже смотрят на украинских военных и украинскую власть как на своих врагов», - добавил Лысенко.

Читайте такжеРоссийские инструкторы учат боевиков вести бои в городах - штаб АТОНо, как заметил спикер АТО, «в последнее время местное население уже более положительно относится к украинским военным. Потому что они (украинские солдаты - УНИАН) находятся на передовой, то есть в непосредственном контакте с местным населением».