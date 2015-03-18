Боевики за ночь 11 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В частности, как говорится в сообщении, в целом в зоне АТО продолжает наблюдаться тенденция к уменьшению количества провокационных обстрелов украинских позиций, однако «этой ночью, с 17 на 18 марта с 20 часов вечера до 6 часов утра противник 11 раз хаотично применил стрелковое оружие против наших военных».

На Донетчине российско-террористические группировки 4 раза вели огонь по Опытному, дважды по Авдеевке, один раз - по Пескам.

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На Мариупольском направлении уже несколько недель подряд местом противостояния является поселок Широкино. Этой ночью террористы дважды из стрелкового оружия вели огонь по этому населенному пункту. Также зафиксировано вооруженные провокации боевиков вблизи Чермалыка, информирует штаб.

«Несмотря на попытки отдельных бандформирований развязать вооруженное противостояние, военнослужащие сил АТО открывают огонь только в ответ и только в случаях прямой угрозы жизни наших бойцов», - отмечается в сообщении.