За годы войны на Донбассе боевики убили более 240 детей

Подразделения агрессора разрушили свыше 700 школ выстрелами из запрещенных артиллерии и танков.

За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 числятся пропавшими без вести.

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Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 — бесследно исчезли. Подразделения агрессора разрушили более 700 школ выстрелами из запрещенных артиллерии и танков. Около 15 тысяч несовершеннолетних постоянно находятся в опасности и страхе обстрелов со стороны российского агрессора. Психологические травмы, полученные ими сейчас, навсегда останутся в их жизни", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечают День защиты детей.