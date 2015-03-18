Экс-глава СБУ предполагает, что подготовка боевиков к наступлению на Мариуполь - отвлекающий маневр

Демонстративная подготовка боевиков к наступлению на Мариуполь может стать отвлекающим маневром для агрессии России на Черниговщине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экс-председатель СБУ, бывший министр обороны, генерал армии Украины Евгений Марчук на пресс-конференции в Киеве в рамках презентации Центра исследования России.

«Как правило, всегда есть отвлекающий маневр, и когда что-то готовится серьезно, то оно готовится отвлекающе», - сказал он.

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«У меня есть опасения, чтобы демонстративная подготовка (российско-террористических войск - УНИАН) к наступлению на Мариуполь не стала отвлекающим маневром в провокации, то есть агрессии, которая уже может быть незамаскированной на Черниговском направлении, которій находится в 200 километрах от Киева», - считает Марчук.

«Хотя и трудно себе представить, что может быть наступление на Киев, но теоретически все может быть в нынешней ситуации», - предполагает он.

«Поскольку ресурс наших Вооруженных сил еще не столь достаточный, который мог бы по всему периметру с Россией адекватно разместить наши структуры оборонного характера. Мы пока не можем границу с Россией равномерно защитить так, как сегодня наши Вооруженные силы сконцентрированы на Донецком направлении », - считает Марчук.

«Я не исключаю, что демонстративная подготовка к наступлению на Мариуполь может быть отвлекающим маневром», - подчеркнул Марчук.