Боевики наращивают технику с целью возможного наступления на Мариуполь - Лысенко

На мариупольском направлении наблюдается наращивание боевиками военной техники с целью возможного наступления на город Мариуполь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"На мариупольском направлении происходит наращивание численности военной техники, вооружения и живой силы противника с целью возможного наступления на город Мариуполь", - сказал он.

Напомним, как сообщили в пресс-центре АТО, вчерашний день и ночь с 20 на 21 февраля в районе выполнения задач сил антитеррористической операции характеризуется существенным увеличением разведывательных действий противника.

Боевики продолжают применять реактивные системы залпового огня и артиллерию.

«В частности, из «Градов» были обстреляны поселка Водяное и Степное, из артиллерии и минометов - Широкино, Пески, Авдеевка и дважды Водяное», - отмечают в пресс-центре АТО.

В общем, за ночь боевики 10 раз наносили огневые удары по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам.