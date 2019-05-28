Оккупанты на Донбассе из минометов накрыли позиции ООС у Широкино, ранен военный

Раненый эвакуирован в военный мобильный госпиталь.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Читайте такжеБоевики стреляли из запрещенного оружия, в ответ бойцы ООС ранили четырех оккупантов

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Дмитрий Гуцуляк. "С начала текущих суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска нарушили режим тишины двжды применяя минометы", - отметил Гуцуляк.

По его словам, с 05.00 вражеская вооруженная провокация зафиксирована в районе Марьинки - со стороны оккупированного пгт Александровка враг в течение часа выпустил по позициям украинских военных 30 мин калибра 120 мм, а с 09.30 на приморском участке оккупанты стреляли из минометов 120-мм калибра по защитникам Широкино. Гуцуляк уточнил, что в течение 50 минут враг выпустил 7 мин этого калибра по направлению от оккупированного села Безымянное.

"В результате вражеских обстрелов с начала текущих суток ранен один наш защитник. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь", - добавил пресс-секретарь Минобороны.