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Оккупанты на Донбассе из минометов накрыли позиции ООС у Широкино, ранен военный

14:54, 28 мая 2019
Война
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Вооруженная провокация зафиксирована в районе Марьинки \ фото УНИАН

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Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Дмитрий Гуцуляк. "С начала текущих суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска нарушили режим тишины двжды применяя минометы", - отметил Гуцуляк.

По его словам, с 05.00 вражеская вооруженная провокация зафиксирована в районе Марьинки - со стороны оккупированного пгт Александровка враг в течение часа выпустил по позициям украинских военных 30 мин калибра 120 мм, а с 09.30 на приморском участке оккупанты стреляли из минометов 120-мм калибра по защитникам Широкино. Гуцуляк уточнил, что в течение 50 минут враг выпустил 7 мин этого калибра по направлению от оккупированного села Безымянное.

"В результате вражеских обстрелов с начала текущих суток ранен один наш защитник. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь", - добавил пресс-секретарь Минобороны.

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Теги: #Донбасс#обстрелы