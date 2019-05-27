На Донбассе оккупанты принудительно собирают средства с личного состава на оплату "паспортизации"

При этом получение российских паспортов по ускоренной процедуре стоит значительно дороже, чем официальное оформление.

На Донбассе оккупационное командование принудительно собирает средства с личного состава на оплату "паспортизации".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута. По его словам, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей активизировали меры по оформлению российских паспортов местным жителям "первоочередной категории" (сотрудникам оккупационных администраций, "государственных учреждений" и "силовых структур", в том числе военнослужащим 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ).

"В частности командиры подразделений российско-оккупационных войск в принудительном порядке собирают средства с подчиненного личного состава с целью выполнения распоряжения командования по паспортизации. При этом получение российских паспортов по ускоренной процедуре стоит значительно дороже, чем оплата их официального оформления", - отметил Праута.

По данным разведки, среди местного населения ходят опасения, что в случае возобновления активных боевых действий большинство новоявленных "граждан РФ" дезертируют на российскую территорию.