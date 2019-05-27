Оккупанты вчера сконцентрировали огневую активность на Донетчине

По данным разведки, 26 мая один оккупант был ранен.

26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook, боевики обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил: возле села Гнутове – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Красногоровка – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе села Чермалык – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 26 мая один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял позиции сил ООС вблизи населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".