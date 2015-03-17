Боевики действительно пытались закрепиться в Станице Луганской, но неудачно - пресс-центр АТО

Об этом корреспонденту УНИАН заявил пресс-офицер сектора “А” Владимир Корнияка.

“Да, такая попытка была вчера вечером, но туда вышли наши подразделения и сепаратисты ушли. До стрельбы не дошло. Выдвинулся наш передовой отряд. Это была небольшая диверсионная группа и они пытались проверить”, - сказал Корнияка.

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Вместе с тем он подчеркнул, что террористы все-таки готовятся к форсированию Северского Донца: “Они готовятся к форсированию реки, но глобально пока ничего не происходит”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, Москаль заявил, что за прошлые сутки боевики продвинулись на контролируемую Украиной часть Луганской области и начали строить опорный пункт в Станице Луганской.

По его словам, 16 марта в Станице Луганской боевики так называемой "ЛНР" прошли по полуразрушенном мосту через Северский Донец и начали строить опорный пункт непосредственно перед мостом на берегу, который контролируется Украиной.