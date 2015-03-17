Боевики "ЛНР" строят опорный пункт на подконтрольном Украине берегу Северского Донца - Москаль

Вчера в Станице Луганской боевики так называемой ЛНВ прошли по полуразрушенном мосту через Северский Донец и начали строить опорный пункт непосредственно перед мостом на берегу, который контролируется Украиной, сообщает сайт председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

Мост долгое время оставался единственной транспортной артерией между оккупированным Луганском (до которого отсюда 12 километров) и Станицей Луганской. В январе этого года боевики взорвали его, серьезно повредив, что сделало невозможным проезд для грузовиков и автобусов (легковые авто могли проезжать и дальше на свой страх и риск).

Читайте такжеБоевики пытались навести понтонные мосты через Северский Донец - МоскальКак сказано в сообщении, по руслу Северского Донца проходит линия разграничения огня. Один берег реки, на котором расположена Станица, находится под контролем Украины, а противоположный - под контролем так называемой "ЛНР".

В ответ на действия боевиков украинские военные продвинулись вперед и начали возводить укрепления перед мостом. Боевой активности между обеими сторонами нет, сейчас расстояние между блокпостами боевиков и украинских военных составляет около трехсот метров.