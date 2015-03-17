Украинская армия получила из Канады приборы ночного видения на 226 тысяч долларов

Вооруженные силы Украины получили из Канады приборы ночного виденья на сумму почти 230 тысяч американских долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа сегодня на брифинге в Киеве.

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«Вооруженные силы Украины вчера получили первую часть груза гуманитарной помощи из Канады», - отметил он.

«Это 60 приборов ночного виденья. Общая стоимость этого груза составляет 226 тысяч 890 долларов США», - добавил Мазепа.