Украинская армия получила из Канады приборы ночного видения на 226 тысяч долларов
09:57, 17 марта 2015Война
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Вооруженные силы Украины вчера получили первую часть груза гуманитарной помощи из Канады.
ВСУ получили первую часть гумпомощи из Канады / sunhome.ru
Вооруженные силы Украины получили из Канады приборы ночного виденья на сумму почти 230 тысяч американских долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа сегодня на брифинге в Киеве.
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«Вооруженные силы Украины вчера получили первую часть груза гуманитарной помощи из Канады», - отметил он.
«Это 60 приборов ночного виденья. Общая стоимость этого груза составляет 226 тысяч 890 долларов США», - добавил Мазепа.
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