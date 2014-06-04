США выделят Украине $5 млн на бронежилеты, приборы ночного виденья и средства связи

США выделяют Украине 5 млн. дол. на бронежилеты, приборы ночного виденья и средства связи.

Об этом сегодня сообщает Совет национальной безопасности при президенте США Бараке Обаме.

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„Сегодня мы объявили о выделении 5 миллионов долларов на бронежилеты, приборы ночного виденья и средства связи для Украины”, - сообщает Совет на своей странице в Twitter.