Мир с Путиным будет стоить Украине не только Крыма и Донбасса - эксперт

По словам известного волонтера Семена Кабакаева, если Украина согласится на мир с Россией на условиях Путина, то может потерять гораздо больше территорий.

С помощью референдума о путях достижения мирных договоренностей с Россией, о возможности проведения которого заявил глава Администрации президента Андрей Богдан, власть может обмануть народ Украины.

Такое мнение высказал известный волонтер, координатор общественной организации «Стоп Террор» Семен Кабакаев, пишут "Факты".

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По его словам, если Украина согласится на мир с Россией на условиях Путина, то может потерять гораздо больше территорий.

"Стремление к миру - это хорошо. Люди устали от войны, это правда. Но мы понимаем, что ключ от мира находится именно в Москве. Да, Зеленский говорил, что согласен на любые условия мира без потери украинских территорий. Ну, посмотрим, как это получится. Зеленскому ни в коем случае нельзя идти к достижению мира на условиях Путина. Тогда мы потеряем еще больше территорий. Украинцы будут недовольны, начнутся народные волнения. И Путин может попытаться развязать в Украине еще один военный конфликт", - уверен эксперт.

Как сообщал УНИАН, 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что власти рассматривают вынесения на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией.