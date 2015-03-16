На Донетчине погиб волонтер группы "Аэроразведка" по прозвищу "Чубака" - штаб

Вчера в Донецкой области подорвался на растяжке и погиб волонтер группы ”Аэроразведка” Владимир Кочетков-Сукач по кличке ”Чубака”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко.

”Вчера в районе населенного пункта Красногоровка Марьинского района Донецкой области погиб известный волонтер группы ”Аэроразведка” Владимир Кочетков-Сукач по кличке ”Чубака”. Он подорвался на растяжке”, - сказал Лысенко.

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По его словам, этот волонтер принимал активное участие в Революции достоинства, пикетировал ”Межигорье”, а затем был в рядах первых добровольцев, которые противостояли сепаратистам в Мариуполе 9 мая 2014 года.

В дальнейшем, сказал Лысенко, ”Чубака” стал идейным вдохновителем и волонтером группы ”Аэроразведка”, занимался конструированием и испытанием беспилотников, расшифровывал фотографии воздушной разведки.

”Благодаря его усилиям украинская авиаразведка спасла жизни многих украинских военнослужащих. У погибшего остались жена и четверо детей”, - подчеркнул представитель АТО.