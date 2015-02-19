Украинская аэроразведка зафиксировала огромный взрыв между аэропортом и Донецком

23:14, 19 февраля 2015
Война
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Украинская аэроразведка сообщает о том, что просто сейчас между Донецким аэропортом и городом зафиксирован огромный взрыв.

REUTERS

Об этом сообщается на странице аэроразведки в Facebook.

"За уточнением, это состав БК на Спартаке пылает. Взрывы продолжаются...", - резюмирует разведка.

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Сообщение by Аеророзвідка.
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