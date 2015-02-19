Украинская аэроразведка зафиксировала огромный взрыв между аэропортом и Донецком

Украинская аэроразведка сообщает о том, что просто сейчас между Донецким аэропортом и городом зафиксирован огромный взрыв.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter