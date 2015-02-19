Украинская аэроразведка зафиксировала огромный взрыв между аэропортом и Донецком
23:14, 19 февраля 2015Война
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Украинская аэроразведка сообщает о том, что просто сейчас между Донецким аэропортом и городом зафиксирован огромный взрыв.
REUTERS
Об этом сообщается на странице аэроразведки в Facebook.
"За уточнением, это состав БК на Спартаке пылает. Взрывы продолжаются...", - резюмирует разведка.
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