За сутки в зоне АТО погиб один военный, раненых нет - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в зоне АТО результате боевых действий погиб один наш воин, раненых нет", - сказал Лысенко.

Читайте такжеБоевики перебросили на другой участок якобы "отведенную" артиллерийскую группу - Тымчук

Как сообщал УНИАН, за ночь с 15 на 16 марта боевики 12 раз открывали огонь по позициям сил АТО, но в целом ночь характеризуется уменьшением количества вооруженных провокаций со стороны боевиков.