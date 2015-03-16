За сутки в зоне АТО погиб один военный, раненых нет - штаб
13:00, 16 марта 2015Война
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За сутки в зоне антитеррористической операции на востоке Украины погиб один украинский военнослужащий, раненых нет.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в зоне АТО результате боевых действий погиб один наш воин, раненых нет", - сказал Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, за ночь с 15 на 16 марта боевики 12 раз открывали огонь по позициям сил АТО, но в целом ночь характеризуется уменьшением количества вооруженных провокаций со стороны боевиков.
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