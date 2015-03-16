За ночь боевики дюжину раз открывали огонь по украинским военным – штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах на брифинге.

"Ночь на 16 марта в зоне проведения антитеррористической операции характеризуется уменьшением количества вооруженных провокаций со стороны боевиков. С 20 часов вечера и до 6 утра вдоль всей линии разграничения противник 12 раз вел огонь по подразделениям сил АТО преимущественно из стрелкового оружия", - отметил Стельмах.

При этом он рассказал, что наибольшее количество инцидентов зафиксировано на Донецком направлении. В частности, в 20.20 незаконные вооруженные формирования вели огонь из БМП по поселку Опытное, а в 20.40 боевики нанесли удар из 120-миллиметровых минометов по этому же населенному пункту. Также в 1.30 ночи из зенитной установки преступники вели огонь по наблюдательному пункту украинских военнослужащих неподалеку Авдеевки.

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В течение ночи на Мариупольском направлении боевики трижды применили минометы, гранатометы и стрелковое оружие в районе поселка Широкино.

На Луганщине зафиксирован факт использования автоматических гранатометов и стрелкового оружия около 22.00 вблизи поселка Сокольники.

"В целом с 20.00 до полуночи бандформирования 9 раз применили оружие, еще 3 случая нарушения режима прекращения огня зафиксировано с полуночи до 6 утра", - сказал Стельмах.