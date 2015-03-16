С территории России прибыли шесть целевых конвоев снабжения для боевиков - ИС
09:05, 16 марта 2015Война
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Боевики уделяют основное внимание накоплению топлива и боеприпасов.
REUTERS
Боевики активно продолжают пополнять запасы материально-технических ресурсов, уделяя основное внимание накоплению топлива и боеприпасов.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.
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"За 2-е суток зафиксировано прибытие с территории РФ шести целевых конвоев снабжения, включая 2 железнодорожных эшелона - по 8 вагонов каждый – пункты назначения Дебальцево и Иловайск", - говорится в сообщении.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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