С территории России прибыли шесть целевых конвоев снабжения для боевиков - ИС

Боевики активно продолжают пополнять запасы материально-технических ресурсов, уделяя основное внимание накоплению топлива и боеприпасов.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

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"За 2-е суток зафиксировано прибытие с территории РФ шести целевых конвоев снабжения, включая 2 железнодорожных эшелона - по 8 вагонов каждый – пункты назначения Дебальцево и Иловайск", - говорится в сообщении.