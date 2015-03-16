С территории России прибыли шесть целевых конвоев снабжения для боевиков - ИС

09:05, 16 марта 2015
Война
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Боевики уделяют основное внимание накоплению топлива и боеприпасов.

REUTERS

Боевики активно продолжают пополнять запасы материально-технических ресурсов, уделяя основное внимание накоплению топлива и боеприпасов.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

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"За 2-е суток зафиксировано прибытие с территории РФ шести целевых конвоев снабжения, включая 2 железнодорожных эшелона - по 8 вагонов каждый – пункты назначения Дебальцево и Иловайск", - говорится в сообщении.

Допис by Dmitry Tymchuk.

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