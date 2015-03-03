Россия перебросила боевикам на Донбасс три конвоя снабжения - Тымчук

Российско-террористические войска в зоне конфликта на Донбассе продолжают концентрировать силы и средства на отдельных участках и направлениях, значительно усиливая свои основные ударные тактические группы и продолжая обстреливать передовые позиции украинских войск, а на отдельных участках и проводя атакующие действия тактического уровня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, за последние сутки зафиксировано перемещение на территорию Донбасса с территории России очередных трех конвоев снабжения – как по «южному», так и по «северному» маршрутам.

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Особенно активно противник наращивает боеспособность своей Новоазовской тактической группы путем переброски подкреплений как с севера, от Тельманово, так и с территории РФ, непосредственно через украинско-российскую границу. На данный момент количество танков на этом направлении доведено до 17 единиц (большая часть пока находится непосредственно на северных окраинах Новоазовска и на север от данного населенного пункта), боевых бронированных машин (ББМ) - более 30 единиц.

«На переднем крае» в данном районе действуют небольшие и мобильные отряды «армии ДНР», которые путем наступательных действий пытаются отодвинуть достигнутую украинскими войсками линию Широкино – Павлополь.

На Алчевско-Первомайском направлении противник активно накапливает материально-технические ресурсы и на данный момент даже не пытается изображать «отвод тяжёлой техники и артиллерии», как на других участках.

В районе Стаханова – Белого - Алчевска сосредоточено несколько артиллерийских групп российско-террористических войск (всего 36 орудий ствольной артиллерии, 12 установок РСЗО и 18 САУ), при этом активно продолжается пополнение их запасов боеприпасов (в Стаханове создан временный перевалочно-разгрузочный пункт для этих целей).