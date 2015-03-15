Россия сегодня собирается отправить еще один внеплановый "гумконвой"

"В Ростовской области сформирована вторая дополнительная гуманитарная колонна МЧС России для Донбасса и она готова к отправке", - сказано в сообщении МЧС.

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В то же время, замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России заявил, что так называемый "гумконвой" отправится на Донбасс 15 марта, передает ТАСС.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина не давала согласия на въезд очередных российских "гумконвоев" 4 и 7 марта.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.