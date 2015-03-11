Украина не давала согласия на въезд очередных российских "гумконвоев" 4 и 7 марта

Украина не давала согласия на перемещение в Украину так называемых «гуманитарных конвоев» России 4 и 7 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

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“Несмотря на неоднократные официальные предостережения украинской стороны, Россия продолжает практику незаконного перемещения в Украину так называемых “гуманитарных конвоев”. Очередные такие грузы были перемещены в Украину 4 и 7 марта. Украина не предоставила официального согласия на это, поскольку перемещение груза происходило с нарушением законодательства нашего государства, вопреки устоявшейся международной практике, а также условиям и модальностям, согласованным ранее между представителями Украины, России и международного комитета Красного Креста”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что в который раз были перевезены значительные объемы груза негуманитарного характера, а именно горюче-смазочных материалов. Перебийнис отметил, что отсутствие законных оснований сделали невозможным осуществление представителями пограничных и таможенных органов Украины предусмотренных украинским законодательством обязательных контрольных процедур оформления “гуманитарного груза” в российских пунктах пропуска.

Перебыйнис отметил, что такие действия России ставят под сомнение гуманитарный характер этих грузов, особенно с учетом того, что ввозятся они через участки Государственной границы Украины в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые временно контролируются незаконными вооруженными формированиями. “МИД Украины дипломатическими нотами заявило категорический протест в связи с упомянутыми нарушениями Россией государственного суверенитета Украины”, - сказал Перебыйнис.

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Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.