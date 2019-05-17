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Новый командующий ООС: бойцы готовы к адекватным действиям в Приазовье в случае обострения

15:07, 17 мая 2019
Война
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Новый командующий ООС проверил организацию боевой службы на Приазовье / фото УНИАН

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Как говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил в социальной сети Facebook, на Приазовье командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирський проверил организацию боевой службы воинских частей и подразделений.

В частности, Сирский непосредственно на передовых позициях изучил положение и характер действий противника, убедился в готовности имеющихся сил и средств к адекватным действиям в случае обострения ситуации противником.

Также во время работы на приморском направлении командующий ООС уточнил задачи для подразделений и порядок огневого поражения противника.

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Теги: #Азов#ООС