Новый командующий ООС: бойцы готовы к адекватным действиям в Приазовье в случае обострения
15:07, 17 мая 2019Война
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Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский уточнил задачи для украинских подразделений и порядок огневого поражения противника.
Новый командующий ООС проверил организацию боевой службы на Приазовье / фото УНИАН
Военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы к адекватным действиям в случае обострения ситуации в регионе Приазовья.
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Как говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил в социальной сети Facebook, на Приазовье командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирський проверил организацию боевой службы воинских частей и подразделений.
В частности, Сирский непосредственно на передовых позициях изучил положение и характер действий противника, убедился в готовности имеющихся сил и средств к адекватным действиям в случае обострения ситуации противником.
Также во время работы на приморском направлении командующий ООС уточнил задачи для подразделений и порядок огневого поражения противника.
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