Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе (видео)

Соответствующее назначение состоялось по предложению Минобороны и Генштаба.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил новым командующим Объединенными силами генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Об этом президент сообщил во время встречи с офицерским составом Вооруженных сил Украины в городе Часов Яр Донецкой области, которая транслировалась на странице Порошенко в Facebook.

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«Хочу проинформировать вас, что по предложению министра обороны Украины Степана Полторак и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко было принято решение о проведении ротации руководства операции Объединенных сил, поэтому я принял решение поддержать предложение Министерства обороны и назначить на должность командующего Объединенными силами генерал лейтенанта Сирского Александра», - заявил Порошенко.

По его словам, Сирский успешно нес службу на всех должностях, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба.

«Принимал активное участие в АТО, в сложных условиях 2014-2015 годов сначала был начальником штаба, позднее возглавлял Антитеррористическую операцию, в самые сложные моменты обеспечил эффективные действия по организации обороны и отпору наступления российских войск», - добавил он.

Порошенко выразил убеждение, что уровень подготовки Сирского позволит успешно выполнить поставленные задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

При этом Порошенко выразил благодарность бывшему командующему Объединенными силами Серию Наеву и всем военным, участвующим в ООС, за мужество, решительность и стойкость, которые были проявлены при отпоре российским оккупантам.

Также Порошенко заметил, что личный состав под командованием Наева успешно выполнил все поставленные задачи.

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2018 года Порошенко назначил на должность командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева.

30 апреля того же года президент подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ верховного главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил.