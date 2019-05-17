"Можно сдавать на металлолом": эффектное уничтожение грузовика боевиков попало на видео

После уничтожения на этой позиции настала тишина.

Бойцы 54-й бригады ВСУ с помощью дрона выследили грузовик, подвозивший на позиции оккупантов боеприпасы, и ударили по нему.

Читайте такжеСын Януковича приехал на Донбасс - блогер

Соответствующее видео опубликовал волонтер Юрий Мысягин на своем канале в YouTube.

Сообщается, что на одну из передовых позиций боевиков часто – раз в неделю – заезжал грузовик и с этой позиции массированно обстреливали передний край сил ООС.

«54-й бригада, по позициям которой происходили обстрелы, очень заинтересовалась данным грузовиком. Тут не надо быть большим профи, чтобы понять, что грузовик подвозит на позиции боеприпасы и скорее всего продукты и воду. За эту позицию "взялись серьёзно". Старались фиксировать все, что на ней и рядом происходит. В один из теплых весенних дней, боевая группа К-2 из 54-й бригады с помощью дрона выследила этот грузовик, ну и, как положено, уничтожила. Грузовик можно отправить на металлолом. Больше он подвозить боеприпасы не сможет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого на этой позиции настала тишина.