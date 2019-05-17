На Донбассе прошел кровавый бой: погиб украинский военный

Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

В течение суток, 16 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеОбострение на Донбассе: оккупанты из ПТРК и гранатометов били по позициям украинских военных

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 16 мая одного оккупанта уничтожили, четверо – ранены.

От начала текущих суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Как сообщал УНИАН, ВСУ понесли потери на Донбассе.