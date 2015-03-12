Обстрел боевиками Широкино: ранены трое военнослужащих
18:12, 12 марта 2015Война
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Вследствие минометного обстрела боевиками Широкино по состоянию на 17:30 ранены трое военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Олега Сушинского.
Сегодня, после утренних боестолкновений, в 14:51 вооруженные формирования "ДНР" начали обстрел позиций сил АТО в Широкино из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120мм.
Читайте такжеБоевики снова начали обстрел ШирокиноОгонь велся до 15:25. После этого периодический обстрел ведется с применением стрелкового оружия.
На 17:30 ранены уже 3 военнослужащих ВСУ. Ситуация контролируется.
Громкие разрывы, которые сегодня слышали жители Мариуполя около 15:00-16:00 связаны с утилизацией неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в процессе разминирования территорий боестолкновений в секторе "М".
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