Обстрел боевиками Широкино: ранены трое военнослужащих

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Олега Сушинского.

Сегодня, после утренних боестолкновений, в 14:51 вооруженные формирования "ДНР" начали обстрел позиций сил АТО в Широкино из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120мм.

Читайте такжеБоевики снова начали обстрел ШирокиноОгонь велся до 15:25. После этого периодический обстрел ведется с применением стрелкового оружия.

На 17:30 ранены уже 3 военнослужащих ВСУ. Ситуация контролируется.

Громкие разрывы, которые сегодня слышали жители Мариуполя около 15:00-16:00 связаны с утилизацией неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в процессе разминирования территорий боестолкновений в секторе "М".