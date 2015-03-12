Стабильность на Донбассе шаткая, технику могут вернуть очень быстро - миссия ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг сегодня на брифинге в Киеве.

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«Сейчас в зоне конфликта прекращен огонь, однако мы видим, что в рамках определенных стратегических объектов либо это Донецкий аэропорт, либо это Широкино бои продолжаются», - отметил он.

«Также мы отмечаем, что есть положительные сдвиги, поскольку такие бои ведутся стрелковым и малокалиберным оружием и это является свидетельством того, что тяжелое вооружение действительно отведено из таких регионов», - добавил Хаг.

«Однако такая относительная стабильность в настоящий момент является шаткой, поскольку мы должны осознавать, что довольно быстро можно вернуть к линии конфликта и тяжелое оружие», - отмечает заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Поэтому мы подчеркиваем, что представителям миссии ОБСЕ нужен безоговорочный доступ ко всем местам хранения тяжелого вооружения, чтобы мы могли убедиться, что тяжелое вооружение было не только отведено, но остается отведенным и не возвращается к линии конфликта», - подчеркнул он.