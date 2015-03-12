Миссия ОБСЕ признала, что нарушений режима прекращения огня поубавилось
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует уменьшение нарушений режима прекращения огня и наблюдает за отводом тяжелого вооружения, однако не может подтвердить, остается ли оно отведенным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг сегодня на брифинге в Киеве.
«За последнюю неделю наблюдатели миссии ОБСЕ наблюдали определенное количество положительных вещей в Донецкой и Луганской областях. Миссия наблюдала за отводом большого количества тяжелого вооружения от линии фронта», - отметил он.
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«Мы также наблюдали снижение частоты нарушений режима прекращения огня с помощью такого оружия. Это показывает то, что подписанный пакет мер в Минске 12 февраля постепенно выполняется на втором своем этапе - это отвод тяжелых вооружений», - добавил Хаг.
По его словам, менее позитивные оценки касаются третьего этапа Минских договоренностей, то есть верификации. «Все стороны знают, что тяжелые вооружения должны быть не только выделены, но и оставаться отведенными», - сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
«Уже почти месяц прошел с того времени, когда главный наблюдатель ОБСЕ попросил все стороны предоставить базовую информацию относительно количества тяжелых вооружений, по какому маршруту они будут отведены, где они будут оставаться. К тому времени как эта информация будет предоставлена всеми подписантами, то будет оставаться подозрительным, какими являются намерения сторон и насколько они могут воевать», - отметил он.