Миссия ОБСЕ признала, что нарушений режима прекращения огня поубавилось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг сегодня на брифинге в Киеве.

«За последнюю неделю наблюдатели миссии ОБСЕ наблюдали определенное количество положительных вещей в Донецкой и Луганской областях. Миссия наблюдала за отводом большого количества тяжелого вооружения от линии фронта», - отметил он.

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«Мы также наблюдали снижение частоты нарушений режима прекращения огня с помощью такого оружия. Это показывает то, что подписанный пакет мер в Минске 12 февраля постепенно выполняется на втором своем этапе - это отвод тяжелых вооружений», - добавил Хаг.

По его словам, менее позитивные оценки касаются третьего этапа Минских договоренностей, то есть верификации. «Все стороны знают, что тяжелые вооружения должны быть не только выделены, но и оставаться отведенными», - сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Уже почти месяц прошел с того времени, когда главный наблюдатель ОБСЕ попросил все стороны предоставить базовую информацию относительно количества тяжелых вооружений, по какому маршруту они будут отведены, где они будут оставаться. К тому времени как эта информация будет предоставлена всеми подписантами, то будет оставаться подозрительным, какими являются намерения сторон и насколько они могут воевать», - отметил он.