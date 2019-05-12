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Оккупанты сегодня били по силам ООС на всех направлениях: в ход шло запрещенное вооружение

19:05, 12 мая 2019
Война
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Боевики продолжают применять тяжелое вооружение / фото facebook.com/Стас Кухарчук

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

В целом с начала суток оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово, дважды из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое, из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пикуза, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Богдановки, трижды из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки и Старогнатовки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил обстрелы вблизи Зайцево и Новотошковского.

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Теги: #Донбасс#оккупантыпогода в Мариуполе