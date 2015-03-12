Боевики продолжают имитировать отвод техники - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

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“Ситуацию по отводу тяжелой техники террористов мы не можем комментировать, потому что ее нет, есть имитация — передвижение с места на место”, - сказал Лысенко.

Он отметил, что главной задачей украинской стороны сегодня является мониторинг ситуации для того, чтобы не пропустить возможное начало наступления врага.