Силы АТО готовы к отводу тяжелого вооружения, но ждут приказа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

“Уже вторые сутки подряд мы наблюдаем за уменьшением количества и интенсивности обстрелов. То есть, сейчас создается условие для выполнения пункта Минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения”, - сказал он.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибших военных нет, 4 - раненыЛысенко напомнил, что украинская сторона уже предварительно подготовила маршруты отвода такого вооружения и площадки для его хранения.

“Нужен приказ. Приказа пока нет. Как только будет приказ, украинская сторона начнет это выполнять. Мы готовы к этому”, - сказал Лысенко, заметив при этом, что эти же действия зеркально должны происходить и со стороны боевиков.

Как сообщали СМИ, Президент Петр Порошенко скорее всего прикажет военным начать отвод тяжелого вооружения на Донбассе в соответствии с соглашениями от 12 февраля сегодня.