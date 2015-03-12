Боевики сконцентрировали в Горловке более 50 танков

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

"Противник в течение всего времени концентрирует силы в районе Горловки. А это направление Артемовска. Артемовск, Славянск, Краматорск, узел Красного Лимана - это те стратегически важные направления для нашего противника", сказал он.

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Поэтому, по словам Кивы, под Артемовском идут работы по укреплению обороны. "После того, как мы отвели нашу тяжелую реактивную артиллерию, мы фактически будем живой силой встречать танки, которые уже сейчас, больше 50 штук, сконцентрированы в Горловке. И ежедневно, по данным разведки, поступают боеприпасы и пополнения живой силы", - отметил он.

"Развитие событий может начаться в любую минуту. О сохранении договоренностей говорить нет смысла, потому что это бандиты и террористы", - подчеркнул Кива.