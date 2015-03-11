Россия значительно активизировала воздушную разведку
21:54, 11 марта 2015Война
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В течение минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины шпионили 27 российских беспилотников.
Лысенко сообщил об активизации российских беспилотников / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеВдоль границы с Харьковской областью РФ разместила системы радиоразведки - депутат"Противник значительно активизировал воздушную разведку - за минувшие сутки зафиксировано полеты 27 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Лысенко.
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