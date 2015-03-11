Россия значительно активизировала воздушную разведку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВдоль границы с Харьковской областью РФ разместила системы радиоразведки - депутат"Противник значительно активизировал воздушную разведку - за минувшие сутки зафиксировано полеты 27 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Лысенко.