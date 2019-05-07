Боевики из минометов обстреляли Троицкое, мины попали на территорию школы и церкви (фото)

Пострадавших в результате обстрелов нет.

Вчера, 6 мая, боевики дважды обстреляли населенный пункт Троицкое из минометов калибра 120 мм.

Об этом со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Представителями украинской стороны СЦКК установлено, что по улице Красная 1А в результате попадания двух минометных мин 120 мм в районе расположения школы, произошло повреждение фасадной стены здания и образование двух воронок от разрыва мины. Кроме того, по улице Красная 1 возле недействующей церкви, в результате попадания одной минометной мины 120 мм зафиксировано воронку от ее разрыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате обстрелов нет.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки на оккупированный Донбасс прибыли группы снайперов российской частной военной компании.