На оккупированный Донбасс прибыли группы снайперов российской частной военной компании - разведка

Оккупанты продолжают провоцировать обострение ситуации на линии боевого столкновения.

На временно оккупированный Донбасс прибыли группы снайперов одной из российских частных военных компаний для выполнения "особых" заданий на линии столкновения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

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"Российское оккупационное командование продолжает провоцировать обострение на линии боевого столкновения. Особое внимание враг уделяет применению снайперских подразделений для нанесения потерь личному составу Объединенных сил. При этом под руководством прибывших из Российской Федерации инструкторов с 3 мая этого года проходят учебные сборы со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ", - заявил Гуцуляк.

Также он отметил, что в ходе подготовки снайперов оккупантами используются опытные образцы крупнокалиберных снайперских винтовок и переоборудованные противотанковые ружья.

"Из Российской Федерации на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли специально сформированные группы снайперов одной из российских частных военных компаний для выполнения так называемых "особых" заданий на линии боевого столкновения. Наряду с нанесением потерь личному составу Объединенных сил деятельность наемников направлена на провоцирование обострения ситуации путем обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня", - сообщил Гуцуляк.