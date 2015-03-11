Бойцы батальона «Киев-1» обезвредили диверсионную группу снайперов в Марьинке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, при попытке задержания один из сепаратистов был ранен, но под огневым прикрытием смог убежать. Среди бойцов батальона «Киев-1» пострадавших нет.

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В милиции отмечают, что «около суток штурмовая и разведывательная группы батальона «Киев-1» отрабатывали кварталы города Марьинка Донецкой области. Главная цель отработки - установить точку, с которой вражеские снайперы вели огонь».

«В результате бойцы спецбатальона выявили местоположение пары снайперов. Они вели огонь из заброшенного дома. Снайперы не только наносили точечные удары, но и усиленно занимались разведкой», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что по оперативной информации, террористы готовили масштабную диверсию, изучали местность. «Об этом свидетельствуют изъятые на месте вещественные доказательства», - отмечают в милиции.

В сообщении сказано, что по итогам операции принято решение усилить патрули на отдельных территориях и создать Точки пропуска по периметру охраняемого сектора.