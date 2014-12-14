Военная разведка ликвидировала двух снайперов «ДНР» под Мариуполем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По данным Минобороны, двое террористов, которых сейчас идентифицируют правоохранительные структуры, в течение длительного времени постоянно вели огонь по позициям украинских военнослужащих на Мариупольском направлении.

«При себе боевики имели снайперские винтовки, большой запас боеприпасов и карты с нанесением позиций сил АТО. На их военном форме была символика «ДНР». В карманах найдены документы, из которых можно сделать вывод, что они были далеко не рядовыми членами своей банды. Также установлено, что при себе они имели шприцы и, согласно предварительным данным, наркотические вещества», - отмечается в сообщении.

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Также сообщается, что работа по выявлению и обезвреживанию террористических и разведывательно-диверсионных групп противника остается приоритетной для участников антитеррористической операции в регионе.