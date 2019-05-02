Наблюдатели ОБСЕ заметили скопление тяжелого вооружения боевиков в аэропорту Луганска

В частности, замечены самоходные и буксируемые гаубицы, реактивные системы залпового огня «Град», зенитные ракетные комплексы и танки.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали скопление тяжелого вооружения российских оккупантов на территории бывшего международного аэропорта "Луганск".

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 1 мая, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

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"1 Мая команда миссии видела 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и 10 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 единиц и Д-30 "Лягушка", 122 мм - 5 единиц) на территории бывшего международного аэропорта "Луганск", ориентировочно в 10 км к югу от Луганска", - говорится в отчете с указанием, что это вооружение зафиксировано в неподконтрольных правительству Украины районах.

Также 1 мая члены патруля миссии видели на территории бывшего международного аэропорта "Луганск" 6 зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 7 танков Т-72.

Как сообщал УНИАН ранее, международные наблюдатели зафиксировали в течение последних двух месяцев использование оккупантами на Донбассе ряда новых систем вооружения.