За время АТО погиб 1541 военнослужащий, 6226 - получили ранения

Об этом сообщил глава Представительства Украины при ООН Юрий Сергеев во время очередного заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

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"С момента подписания новых Минских соглашений о прекращении огня 15 февраля, боевики провели свыше 750 нападений. Таким образом, украинские силы потеряли 64 военнослужащих и 341 военный получил ранение. Только за последние дни террористы обстреляли позиции Вооруженных сил 58 раз. С начала антитеррористической операции в прошлом году, мы потеряли 1541 солдата, и 6226 получили ранения", - сказал Юрий Сергеев.