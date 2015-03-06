За время АТО погиб 1541 военнослужащий, 6226 - получили ранения
19:41, 06 марта 2015Политика
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За все время проведения АТО на Донбассе погиб 1541 военнослужащий, 6226 - получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил глава Представительства Украины при ООН Юрий Сергеев во время очередного заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
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"С момента подписания новых Минских соглашений о прекращении огня 15 февраля, боевики провели свыше 750 нападений. Таким образом, украинские силы потеряли 64 военнослужащих и 341 военный получил ранение. Только за последние дни террористы обстреляли позиции Вооруженных сил 58 раз. С начала антитеррористической операции в прошлом году, мы потеряли 1541 солдата, и 6226 получили ранения", - сказал Юрий Сергеев.
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