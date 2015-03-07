Украина продолжает отвод тяжелых вооружений

Вооруженные силы Украины продолжают отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения в зоне АТО, но готовы вернуть его на боевые позиции в случае наступления террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер АТО Андрей Лысенко заявил на брифинге в Киеве.

«Продолжается третий этап отвода тяжелой военной техники Вооруженных сил Украины. Согласно Минским договоренностям, вчера начался отвод на заблаговременно подготовленные площадки реактивных систем залпового огня «Ураган», - сказал Лысенко.

Он подчеркнул, что в случае наступления боевиков Украина готова оперативно начать возвращение тяжелого вооружения на боевые позиции.

«Мы готовы в любую минуту начать обратный процесс возвращения наших боевых вооружений, которые имеют калибр более 100 миллиметров, назад, на боевые позиции, если враг попробует атаковать, пойдет в наступление», - отметил Лысенко.

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Он добавил, что, несмотря на нынешний режим прекращения огня, украинские власти наработали ряд решений для оперативного реагирования в случае ухудшения ситуации на востоке страны.

«Есть решения, которые готовятся для того, чтобы отреагировать на ситуацию, которая может резко ухудшиться, чтобы можно было сразу принять ряд решений, чтобы можно было адекватно отреагировать на агрессивные действия врага. Эти решения готовы, и как только будет необходимость, они вступят в действие» - пояснил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, с 00.00 15 февраля, согласно Минским договоренностям от 12 февраля, на Донбассе объявлено перемирие и режим прекращения огня.