За сутки потерь среди украинских военных в зоне АТО не было

13:13, 07 марта 2015
Война
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«Впервые за последние несколько месяцев в зоне антитеррористической операции вследствие вражеских обстрелов ни погибших, ни раненных наших бойцов нет. Все живы-здоровы», - сказал Лысенко

REUTERS

За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военнослужащих не было. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Впервые за последние несколько месяцев в зоне антитеррористической операции вследствие вражеских обстрелов ни погибших, ни раненных наших бойцов нет. Все живы-здоровы», - сказал Лысенко.

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