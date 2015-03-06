В АТО сообщили об отводе "Ураганов" и ждут от боевиков зеркальных шагов

В частности сегодня, 6 марта, с боевых позиций по всей линии соприкосновения до мест сосредоточения были передислоцированы реактивные системы залпового огня 9К57 «Ураган», сообщает пресс-центр АТО.

Артиллерия находится в готовности к погрузке на железнодорожные платформы и транспортировки на определенные позиции.

Читайте такжеБоевики накапливают тяжелое вооружение и боеприпасы сразу на нескольких участках зоны АТОВо время предыдущих этапов на расстояние не менее 25 километров от линии разграничения были отведены 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

"Украинская сторона демонстрирует свою готовность к решению конфликта безоружным путем и возвращение к мирной жизни. Подразделения сил АТО ожидают от противника зеркальных шагов по деэскалации ситуации в Донбассе", - говорится в сообщении.