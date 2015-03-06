Тымчук: Новые главари "ЛНР" заинтересовались угольным и топливным бизнесом

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Бандформирования так называемых «казаков» разбиты, остатки отошли к границе с РФ, большинство «атаманов» либо ликвидированы, либо арестованы. Новых «местных руководителей» от «ЛНР» интересуют угольный и топливный «бизнес» - соответствующие ресурсы в указанных районах берутся под контроль в первую очередь», - пишет Тымчук.

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В то же время, в «ЛНР» и «ДНР» идет массовая перепись и мобилизация строительной техники (экскаваторов, тракторов, грейдеров).

«Представители террористических организаций «на местах» получили указание обеспечить изъятие большого количества техники для строительства «укрепрайонов» по линии разграничения сторон», - сообщил Тымчук.