Ситуация в зоне АТО сложная, боевики готовятся к обороне Первомайска, Алчевска, Стаханова

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Ситуация в зоне АТО остается сложной. После освобождения силами АТО ряда районов в зоне проведения операции, террористы провели несколько контратак с целью вернуть утраченные позиции. Наиболее жесткие контратаки боевиков зафиксированы в районе Саур-Могилы, ранее отбитой украинскими силовиками", - написал эксперт. Читайте такжеУкраинские военные взяли Саур-Могилу, с которой боевики обстреливали населенные пункты

Он также отметил, что фиксируется активная подготовка террористов к обороне в районе н.п.Первомайск, Алчевск, Стаханов.

"Здесь оборудуются укрепрайоны, прибывает техника и вооружение, проводится насильственная «мобилизация» среди местных жителей", - подчеркнул Тымчук.