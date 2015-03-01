В Красном Луче на Луганщине произошла вооруженна стычка между боевиками и "казаками" - активист

Об этом сообщает активист и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеБоевики перегруппировывают и наращивают силы вдоль линии разграничения - Лысенко

"Участниками вооруженного противостояния в городе могут быть казаки местного атамана Косогора, с одной стороны, и вооруженные формирования "МГБ ЛНР" и подразделения 4-й бригады "МО ЛНР" с другой", - пишет активист.

Накануне источники среди боевиков сообщили Снегиреву о возможной физической ликвидации командиров подразделений "4-й бригады ЛНР" с позывными "Камаз" и "Орел". "Ликвидация, как командиров так и боевиков этих подразделений должна происходить силами как самого МГБ, так и военных подразделений, которые непосредственно подчинены командиру т.н. 4-й бригады ЛНР под псевдо "Бизон"", - написал Снегирев.

Читайте такжеНочью боевики обстреляли из минометов блокпост на Бахмутке

"В последнее время между командиром бригады "Бизоном", который является человеком Плотницкого, и полевыми командирами с псевдо "Камаз" и "Орел", которые возглавляли остатки отряда ГБР Бэтмен, возник конфликт, связанный с желанием Плотницкого провести "чистки" среди руководящего состава этого подразделения", - сообщил также активист.